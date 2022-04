Zelensky "mistificatore e arrogante". Selvaggia Lucarelli, insulti e linciaggio

18 aprile 2022 a

a

a

"Verrà quando avrà occasione e capirà", quando ammetterà insomma che in Ucraina è in corso un vero e proprio "genocidio". Questo è quello che ha detto il presidente francese Emanuel Macron, una dichiarazione che ha fatto infuriare Volodymyr Zelensky. Selvaggia Lucarelli in un post pubblicato sul suo profilo Twitter ha quindi insultato il presidente ucraino: "E certo. Perché i genocidi li vedi così, a occhio, mica si fanno indagini e processi".

Biden "non ne ha alcuna intenzione". Smascherato dall'ambasciatore Usa: vuole rovinare l'Europa?

E ancora, ha scritto la giornalista, "forse sarebbe ora di dargli le risposte che merita, perché si può essere vittime di un’aggressione ma restare comunque dei mistificatori arroganti". Un post che ha sollevato molte polemiche alle quali la Lucarelli ha risposto con queste parole: "E, per chiudere, si può essere dalla parte degli ucraini, non avere dubbi sul fatto che in Ucraina siano stati perpetrati crimini di guerra e considerare Putin un criminale, pur continuando a non beatificare la figura di Zelensky. Fatevene una ragione".

Diretta Missili russi sulla stazione ferroviaria di Leopoli, sei morti. Orrore al confine con la Polonia

Insomma, un conto è la guerra dove è ben chiaro chi è l'aggressore e chi è l'aggredito, un altro è "idealizzare" l'aggredito. Da tempo infatti Selvaggia Lucarelli critica Zelensky. "Comunque la guerra montata dalla comunicazione di Zelensky e postata da Zelensky come se fosse il trailer di film su Netflix è disturbante", aveva scritto tempo fa, "sembra finto ciò che è vero, che poi è il contrario dell’effetto che si vorrebbe avere sulla platea, suppongo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.