Domenico Quirico demolisce Onu e Guterres: "Missili per umiliarlo? Lo aveva già fatto da solo"

29 aprile 2022 a

Durissimo attacco di Domenico Quirico alle Nazioni Unite. Da Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 29 aprile, si parla dei missili lanciati dalla Russia su Kiev durante la visita del segretario generale Antonio Guterres: "Missili per umiliare l'Onu? L'Onu si era già umiliata da sé", tuona il giornalista de La Stampa. "Non aveva bisogno del missile di Putin. Cosa è stato fatto o non è stato fatto dal segretario generale? Le Nazioni unite sono un apparato amministrativo e burocratico permanente il cui compito è di intervenire con sollecitudine e prima che gli eventi bellici si producano per far discutere le persone e mettere insieme i cocci".

Peccato però, prosegue Quirico, "che qui non si è fatto neanche il tentativo. Guterres è arrivato dopo due mesi quando la guerra ha già seminato dei disastri permanenti per non si sa nemmeno che cosa". E attacca ancora: "C'è stato un segretario generale Dag Hammarskjöld che è morto per fare il suo lavoro in Congo. Questo invece è stato nel suo ufficione alle Nazioni Unite a guardare cosa succedeva".

L'analisi di Quirico sul ruolo delle Nazioni Unite nella guerra in Ucraina

Insomma, conclude Domenico Quirico, "tra le vittime della guerra ci sono anche le Nazioni Unite che continueranno a vivere grazie alle agenzie delle Nazioni unite. Le Nazioni Unite come 'Parlamento dell'uomo' sono stra morte".

