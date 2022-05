Mughini, la rivelazione sulla rissa con Sgarbi: "All'improvviso dalla sua bocca...", perché si è scatenato l'inferno

05 maggio 2022 a

La rissa in diretta tv tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show ha creato non poco scalpore. Non si parla d'altro. Ma cos'è che ha fatto scattare il giornalista, spingendolo addirittura ad alzarsi dalla sedia e a dare uno spintone al critico d'arte? E' lui stesso a rivelarlo in una lettera a Dagospia: "D’un tratto dalla sua bocca è venuta fuori a ripetizione la parola imbecille rabbiosamente indirizzata a me. A ripetizione". Proprio quel termine deve aver scatenato Mughini, che allora non ci ha visto più.

Nella lettera, Mughini si rivolge in particolare a Massimo Gramellini, che oggi sul Corriere della Sera ha dedicato un articolo alla rissa andata in onda. Nel pezzo si legge: "Fanno venire in mente i capifamiglia del Paese di Don Camillo che si scazzottano nonostante l'artrosi". Il giornalista allora su Dagospia ha replicato: "Tu che sei un uomo d’onore, caro Massimo, che cosa avresti fatto? Avresti porto elegantemente l’altra faccia? Non credo. E difatti io mi sono limitato a fare due passi in avanti e dargli una spintarella, giusto una spintarella. Una spintarella che m’è venuta proprio bene dato che non soffro minimamente di 'artrosi'".

Il giornalista poi se l'è presa anche con chi ha diffuso le voci sul suo litigio con Sgarbi prima della messa in onda del programma di Maurizio Costanzo: "Alcuni poveracci che hanno perso l’occasione di tacere hanno parlato di una “mischia furibonda” tra me e Vittorio ovviamente mai esistita. Poveracci".

