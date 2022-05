Fabrizo Corona, "lo hai umiliato, sput...". Nina Moric asfaltata, un dramma in famiglia

Francesco Fredella 17 maggio 2022 a

a

a

Guerra in famiglia. In casa Corona accade di tutto: Fabrizio contro Nina Moric, e viceversa. Ma spunta anche Carlos, il figlio della coppia che sui social sta andando fortissimo. La modella croata vorrebbe querelare Carlos dopo il presunto furto di 50.000 euro ai danni del suo ex marito. E tutto si consuma, purtroppo, a colpi di post sui social. Carlos Maria Corona tramite Instagram Stories racconta che la modella croata si sarebbe spinta più in là di quello che ci saremmo aspettati: una querela proprio ai danni di suo figlio. “Mia madre ha minacciato di querelarmi per le dichiarazioni (vere) sul furto che ha commesso davanti ai miei occhi”, scrive Carlos. Che, a questo punto, diventerebbe testimone oculare di quel presunto furto. “Sono diventato grande e forte e ho le spalle larghe”), dice ancora. “Evidentemente ha preferito 50.000 euro all’amore di suo figlio”).

"Ricatto con video porno". Fabrizio Corona indagato, clamoroso: chi è la presunta vittima

Nel caos social s'inserisce pure Fabrizio Corona. Che, soltanto pochi giorni fa, avrebbe litigato pesantemente con la sua ex moglie. "Le storie d’amore quelle vere non finiscono così. E la nostra non è mai stata una storia d’amore. Tu non sai cosa sia l’amore. Tu non sai neanche cosa è l’amore per un figlio. La vita può essere stata cattiva quanto vuoi. Ma i figli vengono prima di qualsiasi cosa. Prima lo hai utilizzato per vendicarti di me. Poi per scaricare le tue pazzie e follie. E giustamente te lo hanno tolto per 4 anni. Io te l’ho fatto riavere nel 2018, ed è stato l’errore più grande della mia vita. Lo hai usato solo per chiedere soldi e farti mantenere. Lo hai umiliato, sput…… e fatto stare male per le tue follie. Distruggendo la sua e la mia vita. Ma ora dopo l’ultimo gesto sparisci per sempre. La pietas è finita. Nessuno dei Corona ti perdonerà o aiuterà. Rimani nella tua follia, solitudine e cattiveria. E poi basta ci siamo divorziati 15 anni fa. Cancella tutto e sparisci per sempre", scrive ancora.

"Ridammi i soldi". Raptus di Fabrizio Corona, irruzione a casa di Nina Moric: finisce in disgrazia

Ma come mai i due sono arrivati alle strette? Facciamo un passo indietro. Corona, qualche giorno fa, aveva puntato il dito contro l'ex moglie accusandola di aver rubato 50.000 euro dalla sua società. Adesso, spunta anche la testimonianza di Carlos Maria - che rivela sui social di aver visto tutto con i proprio occhi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.