Veronica Gentili, l'ora del terrore: Brigata Wagner, con chi si trova faccia a faccia

18 maggio 2022 a

a

a

Veronica Gentili torna con Controcorrente. Nella puntata di mercoledì 18 maggio in onda su Rete 4, la conduttrice darà ampio spazio al dibattito sulla guerra in Ucraina. Oltre agli ospiti e ai commentatori, il programma avrà tra i presenti Paolo Nori, il professore che si era visto sospendere il suo corso universitario su Dostoevskij. Con lui la Gentili toccherà un altro e discusso tema: la russofobia. Ma non è tutto, perché durante la puntata ci saranno vari collegamenti in diretta. Quello più atteso? Quello con l'ex comandante della Brigata Wagner Maratt Gabidullin.

Estrazione a sorte in trincea, choc in Ucraina: come scelgono i soldati destinati a morire

La Brigata Wagner, in questo conflitto annunciato da Vladimir Putin, ha un ruolo cruciale: si tratta di ex militari, ex poliziotti ed ex agenti di sicurezza russi che stanno combattendo a fianco delle truppe dello zar. Stando alle stime giunte finora in totale questi uomini sono 10mila. Sarebbero loro, a inizio guerra, a essere stati arruolati dal presidente russo per uccidere l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky.

"Siamo stati estremamente stupidi". L'autoaccusa di Rinaldi, Russia-Ucraina: si mette male? | Video

Il gruppo ha giù subito una serie di misure restrittive approvate nel 2021 dall’Unione Europea. D'altronde si è sottolineata spesso l'ideologia filonazista della Brigata, il cui capo si mostra spesso in zone di guerra, con indosso un elmetto uguale a quello utilizzato dalla Wehrmacht, l’esercito tedesco, nel corso della Seconda guerra mondiale.

"Embargo totale del gas russo?". Maria Giovanna Maglie, la profezia: cosa sarà dell'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.