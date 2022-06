Enrico Mentana, il microfono è aperto: "Ragazzi, porca tro***", ecco il video del disastro

02 giugno 2022 a

a

a

Enrico Mentana perde le staffe. Accade dopo ben 98 giorni di diretta per tenere sempre aggiornati i telespettatori di La7 sulla guerra in Ucraina. Nella puntata di mercoledì 1 giugno, il direttore del Tg cerca di mandare in onda le parole di Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato. Peccato che qualcosa non funzioni: "Non sentiamo né la sua voce, né la traduzione", commenta dubbioso per poi tentare di smorzare i toni: "Avevamo pagato solo per una traduzione".

"Il primo capitolo di un disegno oscuro. Il nostro futuro...": guerra, Mentana terrorizza l'Italia

Ma gli impicci non finiscono qui: "Per un problema tecnico non abbiamo la possibilità di sentire quello che sta dicendo". Da qui l'idea di spiegare lui stesso "l'importanza" delle parole di Stoltenberg e di Antony Blinken, segretario di Stato degli Stati Uniti d'America. "In attesa direi di vedere il servizio cronologico curato da Luca Del Re". Ecco allora un altro imprevisto: si vede il filmato ma non si sentono le parole del giornalista, che arrivano così in ritardo. Proprio qui Mentana si lascia andare a un fuorionda: "Oh ragazzi por** tr***".

"Prime crepe a La7, non finirà bene". Mentana e Dario Fabbri, lo sfregio del Fatto quotidiano

Rientrato in studio il conduttore non può che chiedere scusa: "Scusate, avete sentito delle parole forti, ma siamo al 98esimo giorno di diretta e non è semplice, succede". A replicare ci pensa l'onnipresente Dario Fabbri: "Non ce l'aveva con me", mette le mani avanti spiegando che al momento dell'accaduto lui era fuori dallo studio.

Sondaggio Mentana, crollo-choc per la Lega e boom di Paragone: ecco le cifre

Qui il video del fuorionda di Enrico Mentana durante lo Speciale del Tg di La7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.