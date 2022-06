Non è l'arena, il retroscena sul collasso di Giletti: cos'è successo durante la pubblicità

06 giugno 2022 a

a

a

Attimi di paura per Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l'Arena si è sentito male durante la puntata di domenica 5 giugno in diretta da Mosca. Un collasso che ha preoccupato oltre il suo staff, Myrta Merlino che conduceva dallo studio e anche i telespettatori. Il conduttore di La7 infatti ha accusato un lieve malore e la regia ha subito mandato in onda la pubblicità. Al ritorno, è stato lo stesso Giletti a spiegare e tranquillizzare circa le sue condizioni.

"Cremlino palazzo di m..., basta sceneggiate". Sallusti gela Giletti a Mosca e lascia Non è l'Arena

"Eccoci qui, scusatemi, ma fuori c’era molto freddo. Probabilmente quello e la mancanza di zuccheri hanno giocato a mio sfavore. Per questo ho avuto un mancamento. Purtroppo capita, io torno però con forza". Mentre infatti Giletti era in collegamento dalla Piazza Rossa, in studio come detto c'era la Merlino. È stata lei a chiedere subito l'intervento di qualcuno: "Che sta succedendo? Oddio Massimo, Massimo. Aiutate Massimo".

"Oddio, aiutate Massimo". Malore per Giletti in diretta: scoppia il caos in studio, cosa è successo

Poi anche lei ha spiegato l'accaduto al pubblico: "Allora adesso stiamo cercando di capire, Massimo – lo avete visto – ha avuto un mancamento, siamo tutti umani. Il viaggio a Mosca, una serata complicata, lo stress e questo può succedere. Naturalmente ci sono delle persone con lui che ci faranno sapere come sta. Spero si ricolleghi molto presto con noi". Insomma, un piccolo mancamento da cui comunque il conduttore si è ripreso in fretta.

"Bambino". La frase choc della Zakharova che umilia Giletti davanti a tutti: cosa ha detto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.