Giovanni Floris e la figlia di Milly Carlucci? "Perché l'ha invitata a DiMartedì": voci pazzesche

Angelica Donati è uno dei volti nuovi sbarcati a DiMartedì ed è anche finita nella rubrica di Giuseppe Candela su Dagospia, dove si parla di Giovanni Floris in qualità di “talent scout” dei talk show. “Preparata e di bella presenza - si legge - Donati è la presidente di Ance Giovani ma soprattutto è la figlia di Milly Carlucci. La mamma le avrà dato qualche lezione su come stare in video?”.

Al di là del legame di parentela con la conduttrice della Rai, la Donati è parsa preparata sulle materie di sua competenza. L’ultimo intervento a DiMartedì è stato incentrato su alcuni temi chiave dell’attualità economica, con la presidente di Ance Giovani che ha anche portato in trasmissione la voce del comparto delle costruzioni. “L’Istat ha pubblicato le sue previsioni per il Pil di quest’anno - ha esordito da Floris - le aspettative erano di 2 punti più alte prima della guerra. Questo 2,8 per cento si realizzerà soltanto a condizione che la guerra in Ucraina non si protragga troppo a lungo e che i prezzi dell’energia non continuino a salire”.

“Al momento però l’inflazione - ha proseguito la Donati - che in Italia è legata all’energia e all’alimentare, non sembra fermarsi. Con lo spettro anche dell’aumento dei tassi di interesse. Ci sarà una morsa sia sulle imprese che sono indebitate, sia sulle famiglie - ha chiosato - che non riusciranno più a pagare i mutui”.

