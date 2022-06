Brambilla fa godere Briatore: "Cosa penso di chi vende pizze a 4 euro", schiaffo a Napoli

28 giugno 2022 a

a

a

Dopo la pizza, nei talk non si fa che parlare degli stipendi offerti a molti giovani alle prime esperienze. È il caso di Francesca, ragazza di Scampia, che si è vista offrire poco più di 200 euro al mese per turni massacranti. A lei, Gianluca Brambilla, vuole offrire un consiglio. Entrambi ospiti de L'Aria Che Tira su La7, Francesca racconta quanto accaduto mentre l'imprenditore dice la sua: "Francesca tu hai fatto una grande esperienza di lavoro, hai capito che ci sono imprenditori cattivi e ignobili, ma scoprirai che ci sono bravissimi imprenditori che hanno dipendenti che scioperano perché non possono entrare nella cabina dell'aereo con la bottiglia d'acqua. Quindi tu pensa la differenza rispetto a chi di fronte a imprenditori buoni fa i capricci".

"Il Pata Negra? Forse...": Roberto Parodi, il tremendo sospetto sulla pizza di Briatore

E ancora, mettendo le mani avanti in collegamento con Francesco Magnani: "Tu non hai fatto i capricci, hai fatto bene a rifiutare quell'offerta di lavoro, però voglio darti un consiglio da brianzolo". Qui le parole che faranno sicuramente gioire Flavio Briatore, già al centro di una lunga polemica sui costi del suo Crazy Pizza: "Vai via da una piazza che vende le pizze a 4 euro, perché quel mondo fa competizione al ribasso. 280 euro è uno schifo, ma se non hai mai fatto la commessa vai e fai questa esperienza".

"Sono inc***, cosa penso della sua pizza": Mastella demolisce Briatore

Il riferimento è al costo della pizza, che nei giorni scorsi ha visto Briatore contro i pizzaioli napoletani. Il motivo? L'imprenditore non capisce come si possa vendere un prodotto a cinque euro. Non a caso la sua pizza patia Negra costa 65 euro. Un prezzo che non sconvolge Brambilla, contento che a Milano si faccia "concorrenza al rialzo".

Crazy Pizza? Sfregio a Flavio Briatore: cosa spunta a Porto Cesareo | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.