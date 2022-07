Myrta Merlino, il vestito più sexy dell'anno: una meraviglia sul palco

08 luglio 2022 a

Siamo a Polignano a Mare, Puglia. Una location magica per rievocare un giorno magico: la finalissima del Mundial 1982. Già, in questi giorni sta spopolando Italia 1982, una storia azzurra, un docu-film tutto dedicato a una delle più grandi imprese del nostro calcio.

Il tutto avviene al festival "Il libro possibile". Ed ecco che sul palco ci sono Myrta Merlino e il compagno, Marco Tardelli, che faceva parte di quella squadra e che ha regalato alla storia del nostro pallone una delle immagini più iconiche di sempre proprio al mondiale '82, la corsa e l'urlo dopo la rete alla Spagna. Immagini che emozionano ancora e lo faranno per sempre. Insieme a Tardelli e alla Merlino, ecco il governatore della regione, Michele Emiliano.

E a raccontare la serata direttamente sul suo profilo Instagram ci pensa proprio Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira, che si presenta sul palco con un vestitino rosso elegantissimo e tremendamente sexy. "Che serata magica... quanta emozione e quanto affetto ogni volta a Polignano a Mare!", scrive. E ancora: "Ieri sera, però, il cielo aveva qualcosa di differente. Ricordava l'azzurro delle maglie della Nazionale, quella Nazionale fatta di uomini, di amici, di fratelli che 40 anni fa vinsero il Mondiale in Spagna facendo esultare un Paese intero". "Rivedere quelle immagini nel docu-film "Italia 1982, una storia azzurra" è stato come fare un salto indietro nel tempo ma ci ha anche aiutato a tracciare il cammino per l’anno che verrà... L’Italia unita, non compatta, capace di uscire dagli anni più bui e di tornare a sognare in grande!", conclude Myrta Merlino un messaggio molto sentito.

