Ilary Blasi, il veleno di Selvaggia Lucarelli: "Ma ve la ricordate dalla Toffanin?"

La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti fa ancora discutere. Il loro addio però è stato tutt'altro che improvviso. Da febbraio, mese in cui Dagospia ha lanciato le prime indiscrezioni, il loro matrimonio è sotto la lente di ingrandimento. E questo nonostante i due avessero più volte smentito una crisi, attaccando chi diffondeva "fake news". Così, ecco che non può mancare il commento al vetriolo di Selvaggia Lucarelli. "Ricordo Ilary Blasi furiosa a Verissimo per le 'false' notizie sul suo matrimonio in crisi mentre faceva nomi di giornali e 'hanno fatto una figura di m***'. O si è trattata di una profezia auto-avverante o i giornali erano bene informati, a quanto pare", è la stoccata arrivata su Twitter.

Un'uscita, quella della firma di Tpi, che non è piaciuta agli utenti del web. Tra questi c'è chi ricorda: "Magari indipendentemente da quello che succede tra loro hanno zero voglia che il mondo intero parli dei ca*** loro ovunque, cose che anche i loro 3 figli possono leggere, o che qualcuno gli può riferire. Un po' di rispetto, se non per loro almeno per i 3 figli non guasterebbe".

E ancora: "Oppure forse con 3 figli minorenni volevano essere loro ad annunciarlo invece di lasciar speculare i giornali sulla fine di una relazione di quasi 20 anni no? È così difficile capire che anche se sono personaggi pubblici hanno una vita privata?". Insomma, la Lucarelli ne ha combinata un'altra.

