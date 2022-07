Civitanova, Crosetto travolge Formigli: "Solo giornalisti o anche comuni mortali?"

30 luglio 2022 a

Prende le difese di Giorgia Meloni anche Guido Crosetto. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia, dopo aver assistito al botta e risposta tra la leader e Corrado Formigli, si rivolge a quest'ultimo: "La Costituzione tutela solo il giudizio dei giornalisti o anche quello dei comuni mortali?". Proprio così, poco prima Formigli si era scagliato contro la Meloni e Matteo Salvini. Il motivo? La morte di Alika a Civitanova Marche.

Di fronte al brutale e vergognoso omicidio, il conduttore di La7 si è espresso in questi termini: "Nigeriano invalido massacrato a bastonate da un italiano a Civitanova Marche. Attendiamo post indignati di Salvini e Meloni". Parole che hanno visto la leader di Fdi replicare: "Prima di usare la morte del povero Alika per la tua penosa propaganda, non potevi almeno esprimere solidarietà alla famiglia? Come puoi verificare, io la mia condanna verso questo brutale omicidio l’ho espressa e subito. Sciacallo".

Finita qui? Neanche per sogno. Ecco che Formigli ha rincarato la dose: "'Penoso'. 'Sciacallo'. Così parla un’aspirante leader di governo. Chapeau. Felice comunque di aver contribuito col mio tweet a farle scrivere due parole per quella povera vittima". E ancora: "Preoccupante come la Meloni confonda il diritto di critica esercitato dai giornalisti e tutelato dalla Costituzione con la propaganda, legittimo strumento dei partiti per farsi votare". Da qui l'ira di Crosetto che ha fatto chiarezza nella confusa memoria di Formigli.