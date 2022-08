Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina: "Str*** snob, come si è bruciata 100mila euro"

05 agosto 2022 a

Vittorio Sgarbi non fa mistero di essere arrabbiato con sua figlia, la secondogenita Evelina, che ha rifiutato più volte il provino per il Grande Fratello Vip. “Nella casa si fanno troppi pettegolezzi e comunque mi chiamano soltanto perché sei mio padre”, la motivazione della 22enne che però non ha convinto Sgarbi, secondo cui il reality sarebbe stato un’opportunità da non mancare.

“Tutti le dico che è stata brava - ha dichiarato al Corriere della Sera - eroica, un genio, una virtuosa, per aver resistito alla tentazione. E invece no, si è comportata da str***, ecco cosa, furba per sé e dannosa per gli altri. Su questa storia abbiamo litigato e non ci siamo parlati per mesi”. Sono almeno quattro le volte in cui il GF Vip ha provato a provinarla, ma Evelina non si è mai presentata agli appuntamenti. “Temeva la pubblicità negativa - ha spiegato Sgarbi - le chiacchiere, non le sembrava un programma degno di lei. Balle, se una ha un carattere forte sa come difendersi, anche in un ambiente degradato, altrimenti significa che non ha una gran considerazione di sé”.

C’è poi il discorso economico: “A lei avevano offerto 100mila euro, che ci sputi sopra? Quando guadagni dei soldi, è sempre moralmente giusto. Per una come lei che frequenta l'ambiente della moda, anche sfiorare il mondo dello spettacolo le avrebbe fatto comodo, si faceva conoscere. Si pagava i conti”.