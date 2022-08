Meteo, il colonnello Di Diodato-choc: "Allarme-medicane", il ciclone tropicale travolge l'Italia

05 agosto 2022 a

Il caldo rovente dell'estate 2022 ha ben pochi precedenti. Come ricorda il Tenente Colonnello Attilio Di Diodato, gli ultimi tre mesi sono stati i più caldi da 72 anni a questa parte. "Da maggio alla fine di luglio - spiega - le temperature sono state molto elevate su tutto il Paese: si è trattato di un'ondata di calore molto intensa, le temperature sono state superiori alla media del periodo e le precipitazioni inferiori". Secondo l'esperto raggiunto da Fanpage a determinare l'inusuale andamento climatico è la presenza in Italia, ma anche in tutta Europa, di una persistente alta pressione di origine africana.

Oltre a preoccuparsi per gli effetti immediati, gli esperti temono le conseguenze a medio e lungo termine. In particolare, prosegue Diodato, "dobbiamo tenere conto che questa situazione di alte temperature così persistenti si ripercuote sulla temperatura dei mari". Ecco allora che "eventuali anomalie positive in estate (e per ora siamo anche dell’ordine di 4 gradi) daranno luogo a un rilascio di vapor d’acqua maggiore in autunno, attivando dei processi convettivi". Processi che possono sicuramente portare a fenomeni estremi alla stregua di "cicloni mediterranei – i cosiddetti medicane, cicloni tropicali – che daranno origine a intensi fenomeni associati sia a livello di precipitazione che di venti".

Ma non è tutto, perché il caldo ci accompagnerà fino a fine agosto. Stando alle previsioni del colonnello, le temperature saranno ben sopra la media anche a inizi settembre, con piogge sporadiche "nelle aree montuose centro-meridionali". Addirittura "le temperature saranno più alte di circa un grado rispetto alla media del periodo, tranne in Pianura Padana e sull'Alto Adriatico, dove l'anomalia sarà molto più importante e si supereranno i 2 gradi in più rispetto alla norma".