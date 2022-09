Meghan Markle, proposta indecente-vip: "Lascia Harry. Vieni qui e..."

Francesco Fredella 19 settembre 2022 a

I tabloid inglesi non perdono di vista il funerale della Regina Elisabetta, l’evento mediatico più atteso di sempre con circa 4 miliardi di telespettatori in tutto il mondo. Ma entra a gamba tesa anche Leonardo Pieraccioni, che dice: “Vieni in Toscana a mangiare il lampredotto". Il comico dedica una canzone a Meghan Markle, moglie di Harry. “A me mi garbi Meghan Markle, americana, se lasci il principe t’aspetto qui in Toscana", svela.

"E stai tranquilla la mi' nonna non è regina, fumava il sigaro smoccolando la mattina...", prosegue Pieraccioni. Che regala una vera chicca e propone alla moglie di Harry le prelibatezze culinarie toscane come l'iconico lampredotto. Nell’arco della giornata, la più lunga di sempre per la monarchia inglese, si sono svolti i funerali della Regina Elisabetta II. Carlo ha pianto e i giornali di tutto il mondo hanno catturato l’attimo in cui ha versato una lacrima. Una pagina di storia.