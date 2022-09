Giorgia Meloni, il compagno spiazza tutti: "Ecco dove vivremo"

28 settembre 2022 a

Andrea Giambruno, compagno della leader di FdI, potrebbe presto diventare il primo "First gentleman" d'Italia se Giorgia Meloni, come con ogni probabilità sarà, diventerà presidente del Consiglio. "È qualcosa di epocale: per Giorgia, è il completamento di un percorso lungo trent'anni; per nostra figlia, è una pagina di storia che, quando sarà grande, la renderà orgogliosa di sua madre", dice in una intervista a il Corriere della Sera. La vittoria della leader di Fratelli d'Italia e sua compagna cambierà anche la sua vita ma lui si augura di essere sempre "presente a me stesso". "Di sicuro", prosegue, "non sono tipo da copertine o foto patinate, infatti, nei nove anni con Giorgia, abbiamo sempre separato gli ambiti lavorativi".

Quindi accompagnerà la Meloni nei viaggi di Stato, all'Eliseo o alla Casa Bianca solo "se bisogna andare, e quando Giorgia me lo chiederà, lo farò con piacere. Ma non smanio per esserci". E non si trasferiranno a Palazzo Chigi, annuncia - "Non credo proprio" - del resto, è normale "che facciamo crescere una bimba di sei anni in un palazzo tipo Versailles? Anche un po' meno, grazie. Una casa ce l'abbiamo".

Al momento Casa Giambruno-Meloni, conclude il compagno di Giorgia, è organizzata "alla giornata. Di solito, porto io la bimba a scuola e vado a prenderla. Faccio il giornalista a Studio Aperto, lavoro sempre di sera e torno a casa all'una di notte: questo mi permette di essere il più libero dei due di giorno, quando faccio il papà.

Giorgia fa ottimamente la mamma quando non ha altri impegni. Ci dividiamo non dico equamente, ma quasi".