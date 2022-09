Guido Crosetto, "ho deciso di liquidarla": scelta-choc dopo il trionfo della Meloni

28 settembre 2022 a

a

a

La vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni ha costretto Guido Crosetto a muoversi di conseguenza. Lontano da anni dalla politica, il co-fondatore di FdI segue la via della trasparenza. "Da privato e libero cittadino in questi anni ho costruito una bella società di consulenza, con mia moglie e mio figlio - premette su Twitter per poi condividere la sua decisione -. Sono fatto così male che, adesso che una mia amica, che fino a 2 giorni fa non contava, conterà, ho deciso di liquidarla perché nessuno possa fare illazioni".

A chi si riferisca con "una mia amica" sembra chiaro: vicinissimo a Giorgia Meloni, Crosetto sembra parlare proprio di lei. E per evitare conflitti di interesse, Crosetto ha preferito liquidare, dunque chiudere, la società da lui fondata. Oltre alle consulenze, l'imprenditore si occupa dal 2014 della presidenza dell’Aiad, la Federazione delle aziende italiane per l’Aerospazio. Nel lontano 2018 fu rieletto alla Camera nelle fila di FdI, cessando poi il mandato nel 2019, dopo le sue dimissioni.

Che sia questo un segnale che l'imprenditore torna in politica? Chissà. Certo è che in molti fanno il tifo per lui. Sotto al cinguettio c'è infatti chi scrive: "Buongiorno Crosetto lei è un politico che sicuramente a questo governo può solo giovare. Pertanto ritengo che debba prendere in considerazione un incarico. Con amministrazione e rispetto". Inviti a tornare arrivano anche da alcuni elettori di partiti avversari: "Caro Crosetto, da elettore del Terzopolo - scrive un utente - le faccio i miei auguri e in bocca al Lupo, sperando che possa assumere un ruolo importante nel nuovo Governo Meloni che verrà! C'è bisogno di persone capaci e intellettualmente oneste come Lei!". Insomma, non resta che attendere.