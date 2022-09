Belen Rodriguez, dramma e fuga dall'Argentina: "Abbiamo perso la casa"

29 settembre 2022 a

"Da un giorno all’altro perdiamo la casa senza poter prendere niente. Chiamavo il vecchio numero, che so ancora a memoria, rispondevano i proprietari e io attaccavo": Belen Rodriguez, intervistata da Teresa Ciabatti per 7, il magazine del Corriere della Sera, parla dei momenti più difficili del suo passato in Argentina. Quando era piccola, infatti, la showgirl ha dovuto fare i conti - insieme alla sua famiglia - con una crisi economica che l'ha fatta crescere molto in fretta.

Alla Ciabatti, Belen ha raccontato uno dei momenti più bui della sua adolescenza: "Una banda entra in casa, sono in 8 armati e drogati di colla - si legge nelle anticipazioni dell'intervista, in uscita domani - la prendono per i capelli e le puntano una pistola alla testa, la chiudono in bagno. Alla fine la lasciano andare, ma si portano via tutto". Poi, Belen prende la decisione di trasferirsi in Italia, a Riccione, con un contratto da modella. Infine il passaggio in Tv e una vita completamente nuova. Oggi vive in Italia con i suoi due figli, Santiago e Luna Marì, il compagno Stefano De Martino e anche i suoi fratelli Cecilia e Jeremias e i suoi genitori.

Nell'intervista, la conduttrice ha parlato pure della sua passione per Le Iene, il programma televisivo in onda su Italia 1: "Ho ossessionato Davide Parenti, telefonate su telefonate. A un certo punto per dissuadermi lui dice: 'Se prendo te, il programma diventa un’altra cosa, tu sei una star'. Io ho risposto: 'Non sono una star, tu devi incontrarmi, arrivo'. E sono andata. Le Iene è il miglior programma della tv italiana. Il più innovativo, il più coraggioso".