Paolo Del Debbio giacca e cravatta? Non proprio, in onda così: cose mai viste

30 settembre 2022 a

a

a

Paolo Del Debbio appende gli abiti eleganti al chiodo. Non è passato inosservato il look casual sfoggiato durante un servizio di Dritto e Rovescio. Qui, nella puntata in onda su Rete 4 giovedì 29 settembre, il conduttore si collega da Palazzo Chigi. Fin qui nulla di strano visto che è il primo appuntamento dopo il voto. Peccato però che il giornalista abbia sorpreso tutti indossando pantaloni e giacca di jeans.

"Lo ha scelto lui". Del Debbio, inquietante sospetto su Letta: cosa non torna

Niente giacca e cravatta, dunque. E i social si sono scatenati: "O Del Debbio ha aperto una Jeanseria oppure ha una sua personale linea, la Del Debbio jeans couture", ironizza qualche utente. Non tutti infatti sono convinti dell'outfit scelto: "Io amo il jeans... Ma come c…o se vestito Del Debbio stasera?". Ma c'è anche chi rievoca il passato, ossia gli American Music Awards del 2001. Quel giorno la coppia Justin Timberlake e Britney Spears si presentò in abbigliamento total jeans.

Quanto basta a scatenare un altro utente: "Mamma mia come è invecchiato male Justin Timberlake". Insomma, l'abbigliamento di Del Debbio è stato oggetto di un lungo dibattito. C'è da dire che tornati in studio il conduttore non ha rinunciato all'elegantissimo look che lo contraddistingue da sempre.