Guido Crosetto, lo sfogo amaro: "Ho ricevuto una telefonata", chi lo vuole incastrare

Guido Crosetto non usa giri di parole e come sempre, in modo chiaro, dice la sua su Twitter. Senza filtri e senza perifrasi, Crosetto racconta cosa accade in Italia ma anche le vicende che lo riguardano da molto vicino. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia negli ultimi giorni è al centro del dibattito per un probabile ruolo nella squadra di governo. Si parla di lui per la Difesa ma anche per il ruolo delicatissimo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. E così una certa stampa di sinistra prova a scavare nelle tasche di Crosetto non trovando nulla.

Ma è per questo motivo che lo stesso Crosetto si è sfogato su Twitter in modo molto chiaro: "Oggi mi ha chiamato una cortese giornalista del Fatto che mi ha chiesto per chi ho svolto lavori e servizi, fatturati e dichiarati, in questi anni. Ho risposto con cortesia, ma mi chiedevo: siccome parliamo di attività legittime e regolari, società, redditi, lavoro sono il male?". Qualcuno però non ha digerito queste parole e un utente, sempre su Twitter ha replicato così: "No, sono semplicemente elementi che consentono di capire chi è lei, visto il ruolo che occupa mediaticamente nonostante alcun incarico formale. Dovrebbe abituarsi alla voglia di sapere di più".

Crosetto lo spegne subito: "Se si informa dai suoi colleghi di carta e Tv, (anche quelli della sua redazione che lavorano al giornale ed in tv) scoprirà che rifiuto il 90% delle richieste. Scoprirà anche che le accetto solo se non vengo chiamato o citato come esponente di una forza politica. Da sempre".