Nicola Porro e il toto-ministri: ecco dove vuole Salvini

Nicola Porro non usa giri di parole. Nel toto-ministri in vista del governo Meloni, il conduttore di Quarta Repubblica inserisce Matteo Salvini nella casella del Viminale. Porro infatti non ha dubbi sulle competenze dell'ex titolare degli Interni per un ritorno al Viminale: "Matteo Salvini è stato il miglior ministro degli Interni. Io guardo i numeri: ha ridotto i flussi degli immigrati irregolari, e scriviamola chiara questa parola "ir-re-go-la-ri" per favore".

Parole chiare che di certo hanno fatto piacere al segretario della Lega che su Facebook ha condiviso le parole del conduttore con un "Grazie Nicola Porro". La partita per il governo resta ancora aperta ma a quanto pare il centrodestra dovrebbe chiudere in pochi giorni. Il prossimo 13 ottobre si parte con l'elezione dei presidenti di Camera e Senato e subito dopo si aprirà il valzer delle consultazioni per la formazione del nuovo governo.

Come ha sottolineato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, è altamente probabile che il giuramento possa arrivare dopo il 20 di ottobre, ovvero dopo il vertice europeo a cui parteciperà il premier uscente Mario Draghi. Insomma la squadra dell'esecutivo pian piano comincia a prendere forma e tra i nomi nuovi che emergono nel toto-ministri ci sarebbe quello di Scaroni per l'Energia. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per capire quale possa essere la formazione definitiva che Giorgia Meloni schiererà per la prossima legislatura.