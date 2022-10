Ambra Angiolini "ladra di casa". Blitz Giordano, scena imbarazzante

12 ottobre 2022 a

a

a

Anche Ambra Angiolini finisce tra i famigerati "Ladri di casa" di Fuori dal coro, su Rete 4. Mario Giordano sguinzaglia uno dei suoi inviati sulle tracce dell'attrice, invischiata in una brutta storia a Milano. L'ex star di Non è la Rai, da questa stagione dietro il bancone di X Factor, è accusata di non aver ancora liberato l'appartamento che aveva preso in affitto con l'allora suo compagno Massimiliano Allegri. La storia d'amore con l'allenatore della Juventus, come noto, è finita in maniera piuttosto turbolenta e la coda, velenosa, pare aver coinvolto anche i padroni di casa.

"Sarà il premestruo": Ambra Angiolini sconvolge X-Factor, cosa fa dietro il bancone

"Avevi promesso che il 30 giugno te ne saresti andata", le ricorda Gianluca Torti, braccandola mentre assicura la bicicletta al palo. La Angiolini, sorriso teso in volto, si alza con molta calma e ripete il suo mantra. "Ma non ti rispondo...". In sottofondo, la beffarda hit T'appartengo e le frasi poco profetiche "Se prometto poi mantengo". A contestare alla Angiolini l'occupazione abusiva è Silvia Slitti, moglie dell'ex calciatore del Milan Pazzini (allenato proprio da Allegri).

Tornati in studio, Giordano fa un regalino ad Ambra: "Hai detto che 'Non ti rispondo' è la tua nuova hit? Eccola qua". E via con un remix trascinante (e un po' imbarazzante, per la diretta interessata).