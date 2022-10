Gad Lerner, fango su Ignazio La Russa? "Destino beffardo", poi questa foto

12 ottobre 2022 a

Nonostante la vittoria democratica del centrodestra, Gad Lerner non perde occasione per gettare fango. Il giornalista questa volta mette nel mirino Ignazio La Russa. È suo il nome che in queste ore si fa per la presidenza di Palazzo Madama. Ecco allora che Lerner pubblica un tweet in cui parla di fascismo e di deportazioni ad Auschwitz in riferimento alla prima seduta del nuovo Senato. A guidare, come è noto, la senatrice a vita Liliana Segre. Da qui l'attacco: "Sembra proprio che a Liliana Segre, quando domani presiederà la seduta inaugurale del Senato, tocchi un destino beffardo. Dovrà cedere lo scranno a un ex fascista dichiarato".

Non è dato sapere chi sia il riferimento di Lerner, ma diversi utenti hanno ipotizzato si riferisse all'ex ministro della Difesa, dato tra i papabili. Ma non è finita qui, perché Lerner ha corredato il tutto con una foto che ritrae la Segre da bambina. Accanto a lei suo padre. Ecco dunque la chiosa sul passaggio di consegne: "In quel momento credo che rivolgerà un pensiero a suo padre Alberto, mai ritornato da Auschwitz".

Nulla di nuovo da Lerner, che anche a Non è l'Arena non si era smentito denunciando la "pericolosità" di Giorgia Meloni: "Mi preoccupa, mi preoccupa perché salutando l'estrema destra di Vox ha annunciato che il suo governo lavorerà insieme a quelli della Repubblica Ceca, della Polonia, della Lettonia, della Svezia dove ha vinto un partito che ha radici neo-naziste. Ha dimenticato l'Ungheria di Orban e forse non è un caso. Se questa è l'Europa dei patrioti, alla quale l'Italia dovrebbe associarsi... Tanti auguri".