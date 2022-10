In Onda, De Gregorio: "Governo vecchio", Franco la gela così

22 ottobre 2022 a

"Questa nuova foto in realtà è una vecchia foto, sono tutti nomi che avevamo già in agenda": Concita De Gregorio, che ha aperto la puntata di In Onda parlando del nuovo governo Meloni, ha commentato così la foto con la premier e tutti i ministri, scattata questa mattina dopo il giuramento al Quirinale. "Dieci ministri erano nel Berlusconi IV, uno era nel precedente governo", ha continuato la conduttrice riferendosi, nell'ultimo caso, a Giancarlo Giorgetti, passato dal Mise al Mef. Insomma, "sono persone che hanno una loro notorietà, è un governo che sa di nuovo ma che è anche vecchio", ha ribadito la De Gregorio.

"Il fatto che ci sia Giorgia Meloni premier appanna tutto il vecchiume che c'è - ha risposto Massimo Franco, ospite del talk di La7 -. Il fatto che ci siano ministri che vengono soprattutto dalla destra e che abbiamo già visto avviene comunque nella scia di una vittoria netta del centrodestra a trazione Meloni".

Secondo l'editorialista del Corriere della Sera, "si può anche dire che ci sono personaggi del passato ma è la novità Meloni che cambia tutto". Massimo Franco ha sottolineato anche come la Meloni sia, "come direbbero gli americani, una self made woman, si è fatta da sola, viene dalle file del Movimento sociale, non è stata scelta, anzi in qualche modo si è imposta agli uomini".