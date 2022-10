In Onda, "cosa si vede": il dettaglio notato nel passaggio Draghi-Meloni

23 ottobre 2022 a

a

a

In Onda va in diretta a poche ore dal passaggio della campanella da Mario Draghi e Giorgia Meloni. Di questo si parla nello studio di Concita De Gregorio e David Parenzo su La7. Il primo a prendere la parola è Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera. "La Meloni e Draghi hanno parlato per 1 ora e 20, il linguaggio corpo ha mostrato che c'è una continuità. Il premier uscente ha fornito tutti gli elementi per andare avanti".

"Berlusconi pronto alla guerra": rumors, la prima grossa grana per la Meloni

Per Franco "la cosa che ha colpito è il senso di un passaggio generazionale: Draghi, che vanta alle spalle grandi esperienze, sembrava prendere sotto la sua ala protettiva questa 45enne cresciuta nel mondo della destra. Questo rende la cosa ancora più potente anche all'estero, la sensazione è che questo passaggio non sia stato drammatico come invece volevano farci credere". Infine la stoccata alla sinistra: "Noto che il maschilismo è trasversale, non tanto della destra".

"Giorgia come Silvio": dal consigliere del Cav una preoccupante previsione?

Dello stesso discorso Pietro Senaldi. Il condirettore di Libero si sofferma sul ruolo di Silvio Berlusconi, al centro della cronaca politica nelle ultime settimane: "Berlusconi - spiega - ha dato una grande mano alla Meloni e a Tajani perché ha rotto talmente tanto le uova che alla fine non si è potuto far altro che la frittata".