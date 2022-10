Maria Elena Boschi alla Camera, vestitino corto sopra il ginocchio

25 ottobre 2022 a

Sfila a Montecitorio, Maria Elena Boschi, e i deputati trattengono il fiato. L'ex ministra delle Riforme del governo Renzi, oggi big di Italia Viva e Terzo Polo, si guadagna agilmente il titolo di "Miss Montecitorio" per il look sfoggiato in aula in grado di rubare l'attenzione, sia pur per qualche secondo, all'avvenimento politico di giornata. La fiducia al governo di Giorgia Meloni, infatti, passa in secondo di fronte al suo abitino rosso molto corto con gonna che si ferma ben al di sopra del ginocchio. Ai piedi, le décolleté con tacco audace completano il quadro: roba da serata di gran gala, non certo di "battaglia parlamentare".

La deputata renziana, però, risposta subito il piano della discussione sul dato politico, annunciato "opposizione seria e dura sui contenuti" in una intervista al Tg4. "Ci aspettavamo qualcosa di più sulla Giustizia e parole più nette sui diritti delle donne. Ma vediamo con favore l’apertura a una commissione d’inchiesta sul Covid, che noi avevamo chiesto e proposto nella scorsa legislatura e che abbiamo già ripresentato in questa. In passato, però, tra gli oppositori ci sono stati anche Lega e Forza Italia, spero che ora cambino idea".





"Noi saremo un’opposizione responsabile, e - sottolinea - sulla commissione Covid collaboreremo, ora dobbiamo capire se a essere responsabile sarà la maggioranza. Li si misurerà la serietà rispetto al Paese e quante delle promesse fatte in campagna elettorale verranno mantenute". "Oggi sulla Legge di Bilancio Meloni ha già messo le mani avanti, dicendo che non ci sono molte risorse. Non è quello che hanno detto sino al 25 settembre, quando dovevano chiedere il voto agli italiani. Il vero problema sarà il rapporto con la sua maggioranza: se vorrà governare dovrà smentire non solo quello che ha annunciato in campagna elettorale, ma tutto quello che ha sostenuto negli ultimi 10 anni", conclude la Boschi, che radio-poltrone indica favorita (insieme ai dem Borghi e Guerini) per la guida del Copasir.