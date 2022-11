PiazzaPulita, Formigli: "Piano diabolico?", come getta fango sulla Meloni

03 novembre 2022 a

Corrado Formigli ha aperto la puntata di PiazzaPulita di giovedì 3 novembre con un attacco frontale al governo di Giorgia Meloni per il rave party di Modena e il conseguente decreto legge. “C’è stata una grande e importante emergenza nel nostro Paese, che ha richiesto la priorità rispetto alle bollette: è legata ai rave party”, ha esordito il conduttore di La7.

“Quale urgenza c’era - ha aggiunto - quali orde di giovani deviati pronti a mettere a ferro e fuoco il nostro Paese in questo momento, tale da legittimare la scelta di un decreto legge. Tra l’altro il rave party era già stato sgomberato pacificamente, con i ragazzi che avevano anche ripulito il capannone abbandonato. Considero il ministro Piantedosi una persona perbene, un bravo tecnico che ha sempre servito il Paese: ha condotto lo sgombero in modo efficace e professionale, però dice che la norma vale per i rave ma non è vero. La parola rave nel decreto non c’è, si parla di qualunque invasione su terreni pubblici o privati con più di 50 persone”.

“Allora mi domando - ha attaccato Formigli - vuoi vedere che altro che emergenza rave, la norma serve per avere mani libere in caso di autunno caldo? Quel decreto o è un errore incredibile o un piano diabolico, ce lo facciano sapere. Inoltre ho una domanda per il ministro Nordio: accetta una norma così illiberale e autoritaria? Oppure si farà sentire”.