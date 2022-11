L'Aria Che Tira, Feltri sbotta: "Mi sono rotto il ca**, me ne vado"

16 novembre 2022 a

Vittorio Feltri spazientito. Accade durante la puntata di mercoledì 16 novembre de L'Aria Che Tira. Su La7 c'è infatti Goffredo Buccini. È lui a dire a Myrta Merlino che "l'atteggiamento dell'Europa è scandaloso e stupido, perché ci mette nei guai stupidamente. Ha ragione Claudio che...". Ma il giornalista non fa in tempo a finire che in sottofondo si sente il direttore editoriale di Libero sbottare: "Basta, mi sono rotto il ca**, me ne vado". Parole che Buccini sente nitidamente dato che guarda la conduttrice e si ferma per un brevissimo istante prima di riprendere il discorso. Così Buccini torna a parlare dei migranti in arrivo in Italia con le ong: "Stiamo parlando del 10/12 per cento all'anno". Ma Feltri se n'è già andato.

Poco prima il direttore aveva commentato i sospetti dietro la caduta dei missili su territorio polacco. "Non sono in grado di parlare di missili - erano state le sue parole - ho fatto il servizio militare ma non ho mai sparato un colpo. A quei tempi sono stato segregato in un ufficio del ministero e da lì sono uscito 15 mesi dopo".

Questo però non gli ha impedito di riportare gli ottimisti con i piedi per terra: "Non capisco però in base a quali elementi si possa dire che Putin ha perso la guerra, io aspetterei prima di fare un’affermazione così decisiva perché non mi sembra che il presidente russo sia una mammoletta disposta a farsi travolgere dall’Ucraina, che sarà pure un paese importante ma non mi sembra all’altezza della Russia".