Massimo Giannini contro Meloni, chi lo stronca: "Quando l'ho letto..."

Antonello Piroso, ex direttore del TgLa7, inchioda Massimo Giannini, direttore de La Stampa che in un post pubblicato su Twitter scriveva: "Cara presidente Meloni, i giornalisti stanno al mondo per fare domande, i politici hanno il dovere di dare risposte. 'È la stampa, bellezza, e tu non puoi farci niente…'". Un concetto che Giannini ha ripetuto anche da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata di ieri 22 novembre: "Quello che è successo in conferenza stampa stamattina è sgradevole. E c'è anche il precedente di Bali. Oggi si parlava della legge di bilancio, ci si aspettava largo spazio alle domande dei giornalisti", ha proseguito il direttore, "invece lei doveva andare da Confartigianato e ha tirato fuori questo atteggiamento infastidito e dell'under dog, quello della svantaggiata. Ma non si deve spazientire".

Peccato che come si suol dire Giannini predichi bene e razzoli male, malissimo. Infatti questo suo attacco al presidente del Consiglio ha sollevato l'ira e l'ironia di Antonello Piroso, ex direttore del TgLa7, che non è riuscito a trattenersi da una battuta al vetriolo: "Questo tweet si candida a vincitore del premio satira (involontaria) di Forte dei Marmi. (Ps quando leggerò su La Stampa un coraggioso articolo, pieno di domande scomode, sulla vicenda Margherita Agnelli - famiglia Elkann, magari ne riparliamo…)".