Otto e Mezzo, Gratteri contro la Francia: "Se è vero quello che mi hanno detto..."

Nicola Gratteri ospite di Otto e Mezzo. Il magistrato e procuratore di Catanzaro interviene nella puntata di giovedì 24 novembre in onda su La7. Qui Lilli Gruber gli chiede: "Cosa ne pensi del governo Meloni che disse di avere come nemico la mafia?". "È presto per dare una valutazione, però la Meloni l'ha detto mentre il governo precedente no", replica in tempo record Gratteri per poi aggiungere che "la riforma Cartabia va abrogata".

"Un anno fa sono venuto qui a dire cosa sarebbe stata la Cartabia e tutti zitti, oggi invece tutti protestano. Ma bisognava farlo prima, non adesso", prosegue. Poi la conduttrice si sposta sul Guardasigilli Carlo Nordio. "Nordio - la interrompe Gratteri - è un grande conoscitore della storia ed esperto". "Quindi non è un buon magistrato? Dice che conosce l'arte...", incalza Massimo Giannini.

"Ma come? Cosa dice?", tuona la toga per poi proseguire. "Anche io sono garantista, io lavoro con il Codice in mano e osservo in modo ortodosso le norme del Codice. Ovvio che ci sono dei diffamatori quotidiani contro cui ho iniziato cause civili, ma sfido a dire il contrario". Infine la stoccata sull'innalzamento del tetto al contante e sulla crisi diplomatica con la Francia: "Favorisce la piccola evasione e il piccolo riciclaggio, questa volta l'Italia ha seguito l'Europa". E sulla questione immigrazione: "Se è vero quello che mi hanno detto quando sono andato in Africa... Francia e Inghilterra devono stare zitte"