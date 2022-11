Giletti alza la voce con il sindaco di Forio d'Ischia: "Lei lo sa molto bene"

28 novembre 2022 a

La tragedia di Ischia è una tragedia del maltempo, fatalità ineluttabile, o una tragedia dell'uomo, legata all'abusivismo edilizio, all'incuria del territorio e alla speculazione finanziaria e turistica? A Non è l'arena su La7 Massimo Giletti si concentra su quest'ultimo aspetto e in qualche modo processa il sindaco di Forio d'Ischia Francesco Del Deo, in collegamento da Ischia. "Se ragiono così posso dire: siccome rubano tutti rubo anche io. Lei mi continua a dire: l'abusivismo è ovunque. Glielo dico io: ci sono 8 milioni di case abusive in Italia. Se lei va all'estero, la parola abusivismo non la conoscono. In Francia non capiscono, in Inghilterra non capiscono".

"La colpa però è dei sindaci - alza la voce Giletti -, perché i vigili urbani quelle case non le hanno mai fermate. E ci sono i sindaci sul territorio, non scarichi il barile". "Condivido pienamente - ribatte il sindaco -, ma lei sa come funziona in Portogallo, in Spagna, in Francia, nei Paesi Bassi o nei Paesi scandinavi? Io ho fatto un piano regolatore, ho battuto un record, 4 anni".





"Il territorio è molto fragile - incalza Giletti -. Se poi tu costruisci case abusive non in regola con la normativa anti-sismica sarà ancora peggio. E succede ancora adesso, e lei lo sa molto bene... In un servizio che abbiamo girato 4 anni fa ognuno si tirava su un muro per conto proprio. Poi quando arriva un terremoto sono danni e morti".