Roncone contro Salvini: "Mi diverte vederlo precipitare nei sondaggi"

"Quella di Calenda è stata una furbata, so' 48 ore che in Italia non si parla che di questo suo incontro con Meloni": Fabrizio Roncone, in studio con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato così il faccia a faccia tra il premier e il leader del Terzo Polo sulla manovra. Secondo il giornalista del Corriere della Sera, si tratta di "un modo di fare politica che funziona, la piccola micro-coalizione di Calenda e Renzi guadagna consensi".

L'incontro a Palazzo Chigi con Calenda, però, sarebbe tornato utile anche alla Meloni, secondo Roncone: "Ha mandato un pizzino politico a Forza Italia, infatti quelli di FI erano furibondi ieri, e ha mandato un messaggio anche alla Lega: ha detto che è lei la premier e che riceve chi vuole quando vuole". Poi, parlando del leader del Carroccio, il giornalista ha detto: "Salvini tutte le mattine si sveglia e manda dei messaggi di cordoglio con idee nuove e mette in difficoltà Meloni. FI è un partito lacerato da mille tensioni interne".

"Capisco che siete un po' tutti ossessionati da Salvini...", è intervenuto allora il senatore leghista Romeo, pure lui ospite della trasmissione. "No, mi diverte molto vedere precipitare la Lega nei sondaggi, ma non sono ossessionato da Salvini", ha risposto Roncone. A quel punto la Merlino ha commentato: "Sei un sadico". "No, io sono curioso di capire se questo modo di fare politica di Salvini paga dal punto di vista elettorale", ha continuato il giornalista. E il leghista ha chiosato: "Questo poi lo vedremo".