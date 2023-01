Bassetti ribalta il quadro: "Perché non si trovano più farmaci", il grave sospetto

11 gennaio 2023 a

Matteo Bassetti ha un sospetto sulla indisponibilità di alcuni medicinali di uso comune in farmacia. "Mancano antinfiammatori e antipiretici in farmacia. Ci sono molte ragioni", scrive il direttore della Clininca malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Ma non sarà che ormai agli italiani piace curarsi da soli?", si chiede il professore: "Mancano infatti proprio i farmaci da banco. Ognuno faccia il suo mestiere. Basta continuare a giocare all'Allegro virologo....".

Del resto sono circa 3.200 i medicinali che scarseggiano nelle farmacie di tutta Italia, tra cui antinfiammatori, antipiretici, alcuni tipi di antibiotici, cortisonici per l’aerosol, prodotti per la tosse, ma anche farmaci antipertensivi e antiepilettici. "Si tratta di una questione complessa che riguarda da vicino la salute delle persone e per questo va affrontata al più presto e secondo una visione di sistema, tenendo conto dell’attuale contesto economico ed energetico che incide sui costi di produzione e distribuzione dei farmaci, beni per i quali non sono possibili fluttuazioni del prezzo che è deciso dallo Stato", ha detto Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

"Un tavolo di lavoro permanente sull’approvvigionamento dei farmaci, per definire la reale entità del fenomeno e indicare proposte risolutive" è stato quindi annunciato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il ministro - si legge in una nota - ha posto all’attenzione dell’incontro l’individuazione dei farmaci che registrano una reale carenza, interventi di risposta a breve e medio termine per far fronte tempestivamente ai bisogni dei cittadini e la definizione di attività di comunicazione e sensibilizzazione al fine di evitare allarmismi e conseguenti ingiustificate corse all’acquisto. Il tavolo, istituito con decreto ministeriale, sarà allargato anche ai Nas e ai medici di medicina generale.