Selvaggia Lucarelli scarica Feltri e De Benedetti: dove va a scrivere

Daniela Mastromattei 02 febbraio 2023 a

a

a

Selvaggia Lucarelli torna al suo vecchio amore: il Fatto Quotidiano. A rivelarlo con un cinguettio è stato il giornalista Stefano Cappellini che su twitter scrive: «Piccole notizie dal mondo dei giornali, Selvaggia Lucarelli lascia il Domani e torna nella cornice, a lei più affine, del Fatto quotidiano. Prima missione: le pagelle del Festival di Sanremo. Chissà che voto comparirà sulla paletta alzata per Zelensky». Quasi immediata la risposta social di Selvaggia: «Sarà che anche tu sei in una cornice molto affine al tuo giornalismo, ovvero dare notizie imprecise, ma sei male informato. Inizio con un altro tema. Per il resto mi dato un’idea, inizio già con le palette!».

"Mi guardava e...": stupro, testimonianza agghiacciante sul figlio di Lucarelli

La Lucarelli quindi conferma di lasciare il giornale di Carlo De Benedetti, diretto da Stefano Feltri, per tornare al quotidiano diretto da Marco Travaglio. E anche se dichiara di non iniziare a scrivere sui temi legate a Sanremo, sui social ha già cominciato ad attaccare chi al Festival ci andrà. E sarà addirittura sul palco. Stiamo parlando di Chiara Ferragni che sul suo profilo ha postato un messaggio: «La sfida di portare la moda a Sanremo». Apriti cielo. La giornalista non deve aver apprezzato il senso di sfida sulla moda legato al Festival.

"Lui gay? Asta per il coming-out in tv": Selvaggia Lucarelli, veleno sul vip



E non si è lasciata sfuggire l’occasione per l’ennesimo attacco contro la Ferragni, da cui Selvaggia pare quasi ossessionata. Replicando alla storia dell’influencer, quindi, la Lucarelli ha scritto: «Davvero si vuole intestare la sfida di portare la moda a Sanremo? A parte che sta di fatto dando delle stracciarole alle altre conduttrici (Fagnani veste Armani per dire), ma poi davvero pensa che a Sanremo non sia mai arrivata la moda? O che molte protagoniste non abbiano scritto degli importanti passaggi della storia della moda?». Come darle torto...