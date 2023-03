Lilli Gruber demolita da Paolo Brosio: un report clamoroso

04 marzo 2023 a

Quali sono i giornalisti più famosi in Italia? Una risposta al quesito arriva da un sondaggio Rai in collaborazione con Ipsos. Un monitoraggio che sarebbe dovuto restare riservato e che, però, è stato pubblicato da Dagospia. E le sorprese sono parecchie...

In particolare, cattive notizie per Lilli Gruber, la conduttrice di Otto e Mezzo su La7, che si posiziona soltanto al settimo posto della graduatoria, dominata da Bruno Vespa, mister Porta a Porta, il giornalista più conosciuto in assoluto.

Al secondo posto ecco Alfonso Signorini, dunque a chiudere il podio Enrico Mentana. E davanti a Lilli Gruber, nell'ordine, troviamo quarto Paolo Brosio, quinto Massimo Giletti e sesta Benedetta Parodi. E chissà cosa ne pensa, Lilli Gruber, una molto attenta alla sua immagine e alla sua popolarità.

Tre le altre note curiose, il fatto che Monica Maggioni risulti conosciuta soltanto dal 20,4% del campione interpellato, mentre Milena Gabanelli è al 39,6 per cento. Quindi Ilaria D’Amico al 48,4%, Concita De Gregorio al 27,9%, Francesca Fagnani al 10,6%, Veronica Gentili al 22,9%, Tiziana Panella 22%, Myrta Merlino, 26.3 per cento. Cifre per certi versi sorprendenti.

Qui le prime posizioni del sondaggio:

Bruno Vespa 89.8%

Alfonso Signorini: 86.3%

Enrico Mentana: 81.3%

Paolo Brosio: 77.9%

Massimo Giletti: 76.9%

Benedetta Parodi: 71%

Lilli Gruber: 70.1%

Cristina Parodi: 70%

Mario Giordano: 69.9%

Barbara Palombelli: 67.3%

Cesara Buonamici: 67%

Gigi Marzullo: 64.1%

Michele Santoro: 61.4%

Giovanna Botteri: 61%

Tiberio Timperi: 61%

Roberto Giacobbo: 57.9%

Bianca Berlinguer: 54.8%

Lucia Annunziata: 54.1%

Salvo Sottile: 53.1%

Giovanni Floris 52.6%