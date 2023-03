Quarta Repubblica, Sallusti smonta il Pd: "Non siete venuti a capo di nulla!"

21 marzo 2023 a

Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica - il talk-show del lunedì sera in onda su Rete 4, la puntata è quella del 20 marzo - ecco Alessandro Sallusti, il direttore di Libero. E in studio si ragiona su diversi temi, a partire dalla politica, tema in cui si intrecciano immigrazione e la recente visita di Giorgia Meloni alla Cgil, un momento a suo modo storico.

E Sallusti parte con un riferimento polemico su quanto visto a "casa" di Maurizio Landini: "Torna Bella Ciao perché la sinistra deve far vedere che fa una lotta di liberazione ma da cosa volete liberarlo questo Paese che avete governato voi da 10 anni?", picchia durissimo. E il riferimento è tutto al Pd, così come nel mirino c'è Elly Schlein, principale artefice del ritorno di Bella Ciao.

Dunque da parte del direttore un altro affondo contro la sinistra, sul tema dell'immigrazione e delle stragi in mare, usate ora dal Pd come clava contro il governo quando, in tutti gli anni passati al potere, non hanno fatto nulla per cambiare la situazione. "Governate da 10 anni ma non siete venuti a capo di nulla allora ve la prendete con il governo. Perché con voi al governo sono morte 25 mila persone e nessuno ve le ha messe in conto!", tuona Sallusti.

Infine, le riflessioni sulla guerra in Ucraina nel giorno dell'incontro tra il despota russo, Vladimir Putin, e il presidente cinese Xi-Jinping. "Gli ucraini però vogliono combattere e non vogliono diventare russi, questo non è proprio secondario", ricorda il direttore a chi, in studio, invoca accordi di pace. E ancora, riferendosi al mandato d'arresto internazionale che ha colpito lo zar: "Credo che nessun occidentale può far passare che un capo di stato prenda 10.000 bambini e portarselo via. Non si può prescindere da questo che è realmente accaduto", conclude Sallusti.