Giorgia Meloni "cacca secca": vignetta-choc sul "Fatto"

Il Fatto Quotidiano ci ricasca. In prima pagina, nell'edizione di venerdì 31 marzo, ecco un'altra vignetta. Questa volta protagonista non è Elly Schlein ma Giorgia Meloni. Il premier viene ritratto da Riccardo Mannelli. La didascalia? "Governo vs Consiglio europeo". Sotto un disegno che mostra la leader di Fratelli d'Italia schifata pronunciare: "Questo mi secca". E la "battuta" che solleva la polemica: "Come disse la cacca al sole". Insomma, un modo per equiparare la Meloni alle feci.

Una vignetta che oltrepassa nuovamente i limiti, al punto da indignare anche David Parenzo. Il conduttore di La7, noto per essere uno dei giornalisti più critici nei confronti della Meloni, tuona: "Al Fatto Quotidiano hanno problemi seri con la satira…servirebbe un corso. Anche questa non fa ridere". Tanti gli utenti che concordano con lui: "Questa non è satira. È me**a, giusto per rimanere in tema", scrive un utente mentre altri gli fanno eco: "Fa schifo", "C'è un limite a tutto", "Questa è satira, ma la satira, come qualsiasi altra forma di espressione, può essere sottoposta a critica. E nel caso specifico è di una volgarità e di una puerilità abissali. Non vorrei per nessun motivo avere a che fare con chi trova divertente robaccia del genere".

Non è la prima volta che il presidente del Consiglio diventa protagonista di vignette altrettanto scurrili. Mesi fa il quotidiano di Marco Travaglio ironizzava sui rapporti tesi tra la Meloni ed Emmanuel Macron. Qui l'autore si immaginava un Titanic – quello citato dalla Meloni a proposito dell’Europa – nella scena più nota di tutto il film. A bordo Macron che interpreta Jack, mentre la leader di Fratelli d'Italia veste i panni dell'altra protagonista, Rose. Da qui l'osceno botta e risposta tra i due: "Ti fidi di me?", "Macron... Ma mo'o stai a mette' ner cu**".