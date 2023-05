Vauro, vignetta-choc sul Papa e Zelensky: "Ora giù mutande e pantaloni!"

13 maggio 2023 a

"Vaticano - Zelensky omaggia il Papa" è il titolo della disgustosa vignetta che Vauro Senesi ha pubblicato il 12 maggio sul suo profilo Twitter. Nell'illustrazione si vede dunque il Pontefice che in spagnolo pensa: "Bueno, gracias por averme suonado e Te Deum al pianoforte..." ("Bene, grazie per avermi visto suonare il Te Deum al pianoforte...", ndr) quindi la battuta volgarissima: "... Ma ora, por favor, tirate su mutandas y pantalones!" (tradotto: ma ora, per favore, togliti mutande e calzoni).

La vignetta, che peraltro Vauro vende a 150 euro su Etsy, ha scatenato il popolo social. "E come sempre... non fai ridere...", scrive un utente. "Mi fa cag***", commenta un altro. "Non c'è limite alle minchi***. Che schifo", aggiunge qualcuno. E ancora: "Ignobile, come sempre"; "azz... Sei andato giù leggerissimo...". E gli insulti continuano: "Altra vignetta di me***, sei un fallito"; "Brutto quando l'autore satirico perde mordente". C'è poi chi ironizza: "Lui inconsciamente lo sa e infatti vende i suoi disegnucci su e-commerce per appassionati vintage". Qualcuno infine sottolinea un altro aspetto della questione: "Putin invece non ha il coraggio di uscire dalla sua fogna".