Rita Dalla Chiesa, ira furibonda su Gualtieri: "Vuol venire, ma non si vergogna?"

"Sindaco di Roma vuole venire qui a fare la fila con noi per prendere un taxi???": Rita Dalla Chiesa ha affidato a Twitter un duro sfogo contro il sindaco della Capitale. "Lei la fa mai la fila di un’ora e un quarto in questa città devastata dall’incuria e dall’arroganza? Non si vergogna? Dove sono finiti i taxi?", ha poi continuato la conduttrice e deputata di Forza Italia.

Numerose le risposte al suo tweet. A un utente che ha scritto: "Rita ma perché non prendi l’autobus o gli altri mezzi pubblici? Non è che dobbiamo sempre addossare le colpe al Sindaco Gualtieri, solo perché è di sinistra!", lei ha risposto: "Mica perché è di sinistra!!! Anche Rutelli e Veltroni lo erano. Ma erano SINDACI!". "E che c’entra l’incuria e l’arroganza con la mancanza di taxi?", ha continuato l'utente. E la Dalla Chiesa ha risposto: "L’arroganza del menefreghismo… non tenti di difenderlo. I romani sono esausti".

A rilanciare il tweet della deputata è stata l'europarlamentare Alessandra Mussolini, che ha scritto: "Ho lasciato ora il comitato dei cittadini #EUR romani che non sopportano più l'incuria della metropolitana. DISASTRO", menzionando infine Gualtieri. In molti comunque si sono detti d'accordo con la Dalla Chiesa. Qualcuno per esempio ha scritto: "Gualtieri va con la scorta altrimenti lo linciano, che vergogna, non funziona più niente, hanno distrutto tutto il tessuto sociale della città, servizi non funzionanti in ogni comparto". Qualcun altro invece: "Io vorrei che Gualtieri facesse un giro con me nei mezzi pubblici per vedere in che condizioni sono e che cosa subisce chi va a lavorare ogni giorno con i mezzi tra metro e bus".