Franca Leosini, lo schiaffo alle femministe: "Sempre a piangersi addosso"

"La parità di genere deve esistere. Non voglio fare la femminista a oltranza, ma ognuno deve valere per quel che riesce a produrre, che poi indossi una gonna o un pantalone è indifferente": Franca Leosini lo ha detto ai microfoni de I Lunatici, la trasmissione in onda su Rai Radio 2. La giornalista campana, però, ha anche detto: "Io non mi sono mai sentita discriminata, il maschilismo è sempre presente ma le donne si sono fatte valere abbastanza, non stiamo sempre a piangerci addosso".

Sulla sua vita privata, invece, ha rivelato: "Ne parlo poco. L'amore più grande della mia vita è quello per mio marito, che continua a vivere felicemente. Ma guai da ragazzina a non aver avuto amori, flirt, fidanzatini. Poi è arrivato l'uomo giusto e l'ho sposato. Ho avuto sempre la fortuna di essere molto corteggiata. C'era un uomo che mi mandava ogni giorno i fiori. A noi donne piace essere corteggiate, chi dice il contrario secondo me mente. Non mi sono fatta mancare niente".

Infine, parlando del suo format Storie maledette, ha spiegato: "Me lo sono inventato io. Mi è nato perché ho cominciato ad andare nelle carceri a fare delle interviste e da lì mi è venuto in mente". E ancora: "La prima intervista? A Immacolata Cutolo, la moglie di Raffaele Cutolo. Non aveva mai parlato con nessuno. Lo dico con orgoglio: le persone che parlano con me non avevano mai parlato prima".