Angela e Presta, volano stracci: "Guadagno meno di Amadeus", "Mostriamo i ricavi"

E' scontro tra Alberto Angela e Lucio Presta. Tutto sarebbe nato da una dichiarazione rilasciata dal divulgatore scientifico al Messaggero. Alla domanda sul suo stipendio, "Guadagna quanto un calciatore? Quanto Amadeus?", Angela ha risposto: "Meno. E non ho gli sponsor. Di sicuro, se lavorassi con i privati, potrei guadagnare molto di più, anche dieci volte di più. La conoscenza però, deve essere divisa con tutti, come il pane, e per me la migliore tavola è il servizio pubblico. Ma sono pronto a tutto, ogni cosa può cambiare".

Parole che non sono andate giù all'agente di tanti volti noti tra cui proprio Amadeus, che su Twitter, riprendendo le parole del divulgatore scientifico, ha scitto: "Non si perde mai buona abitudine di cercare la pagliuzza e non vedere la trave. Quando vuole il Dott. Angela possiamo pubblicare i compensi di entrambi ( anche la Sua parte produttiva) e poi mostriamo i ricavi che entrambi portano alla Rai".

Nell'intervista al quotidiano romano, comunque, l'argomento principale non è stato lo stipendio di Angela. Si è parlato soprattutto di Noos – L’Avventura della conoscenza, un nuovo programma di divulgazione scientifica che rappresenta l’eredità della storica trasmissione Superquark, ideata dal padre, Piero Angela. La trasmissione partirà il 29 giugno in prima serata su Rai 1, per un totale di sei puntate.