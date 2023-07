Elon Musk, sfida-choc in pubblico: "Vediamo chi ha il ca*** più lungo"

10 luglio 2023 a

Altro giro, altra follia social di Elon Musk, mister Tesla e oggi anche patron di Twitter, impegnatissimo nella sua battaglia a distanza contro Mark Zuckerbger, il fondatore di Facebook. Qualche giorno fa l'invito alla scazzottata, accolto da Zuck: i due, rigorosamente sui social, si sono proposti per un incontro di pugilato.

Ma ora, Musk rilancia. Già, è furibondo per il lancio di Threads, il clone di Twitter di Meta, il gruppo di Zuckerberg, e così ecco che l'eccentrico magnate scrive: "Zuck is a cuck". Quattro paroline date in pasto ai suoi 147,4 milioni di followers con sfumature a luci rossissime: l'allusione è a chi prova piacere nel guardare il proprio partner avere un rapporto con un altro. Insomma, insulto e disprezzo da parte di Musk contro Zuckerberg.

Ma non è finita. Perché a strettissimo giro di posta, Musk ha rilanciato con un secondo tweet, ancor più incredibile: "I propose a literal di*** measuring contest". Tradotto: "Ti propongo una sfida, misuriamo letteralmente il ca*** e vediamo chi ce l'ha più lungo". Alla sfida, in questo caso, Zuckerberg però ha preferito non rispondere. Per ovvie ragioni. E la battaglia tra i due, come detto, potrebbe presto spostarsi in tribunale: Alex Spiro, rappresentante legale di Twitter, poche ore fa ha minacciato di citare in giudizio Meta per "appropriazione indebita sistematica, intenzionale e illegale dei segreti commerciali di Twitter e di altra proprietà intellettuale". Preparate i pop-corn...