Olivia Paladino, debiti-choc: sprofondo rosso per lady Conte, le cifre

Non è un bel momento per Olivia Paladino. Secondo quanto riporta Andrea Giacobino su Affaritaliani.it, la compagna dell'ex premier Giuseppe Conte, oggi leader del Movimento 5 Stelle, deve fare fronte a un "profondo rosso" per l’Hotel Plaza di Roma, di proprietà dell’immobiliarista romano Cesare Paladino, padre di Olivia.

"La gestione del prestigioso albergo di via del Corso - si legge - è infatti in capo alla Unione Esercizi Alberghi di Lusso (Ueal) di cui il 92,6% fa capo alla Immobiliare di Roma Splendido, a sua volta detenuta dall’Archimede Immobiliare, a sua volta della Agricola Monastero Santo Stefano Vecchio di Olivia Paladino e della sorella Cristiana".

Nel 2022 Uleal ha perso 4,5 milioni di euro, che si aggiungono agli 1,8 milioni andati in fumo nel precedente esercizio 2021, anche se i ricavi sono in leggero progresso negli ultimi 12 mesi, essendo passati da 2,2 a 2,5 milioni di euro e nonostante la struttura, a causa del Covid, sia stato chiusa per i primi 5 mesi dello scorso anno. Contando gli anni precedenti, la perdita ammonta a un totale non ancora ripianato di 28,2 milioni di euro che, sottolinea sempre Affaritaliani.it, "ha determinato così un patrimonio netto negativo per 10,8 milioni a fronte di debiti per quasi 41 milioni di cui 12 milioni verso il fisco".

Qualche mese fa HuffingtonPost aveva provato a fare i conti in tasca alla figlia di Cesare Paladino ed Ewa Aulin, affascinante attrice svedese molto attiva tra anni Settanta e Ottanta. Assai riservata sia sul piano lavorativo sia soprattutto su quello sentimentale e privato, dell'ereditiera si sa relativamente poco: attiva soprattutto nel campo del marketing e nell'organizzazione di eventi sempre legati al mondo degli hotel di lusso, l'ereditiera "possiede diversi immobili tra cui un appartamento in Via di Fontanella Borghese dove vive col compagno Giuseppe Conte - si leggeva -, anche se girano voci sul fatto che alcuni immobili siano stati messi in vendita per risanare i debiti della famiglia Paladino". Il patrimonio personale era ipotizzato intorno ai 10 milioni, con un (solo supposto) stipendio annuo di circa 100mila euro.