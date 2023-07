Zaki, Gianluigi Paragone picchia durissimo: "Deve avere la decenza di capirlo!"

22 luglio 2023 a

Fa discutere il caso-Patrick Zaki, l'attivista egiziano a cui al-Sisi ha concesso la grazia subito dopo la condanna senza appello a tre anni, grazia ottenuta grazie al lavorio diplomatico del governo e di Giorgia Meloni. Già, Zaki ha rifiutato il volo di Stato e altre soluzioni proposte dall'esecutivo per il rientro in Italia: non vuole stringere la mano al premier e agli esponenti di una parte politica che non gli appartiene. Ma non solo: la scelta è stata interpretata anche come una "provocazione" ad al-Sisi, contro il quale si è sempre battuto.

Il rientro di Zaki, inoltre, è slittato. Lo ha reso noto lui stesso: "C'è un leggero cambiamento nei piani poiché è venuto alla nostra attenzione che i documenti ufficiali per revocare il divieto di viaggio saranno finalizzati domenica a mezzogiorno. Quindi, dopo dovremo viaggiare per assicurarci che la mia situazione legale sia chiara al 100%. Stai tranquilla Bologna, arrivo tra un paio di giorni, dobbiamo solo aspettare altri due giorni", ha fatto sapere su Twitter.

La sua vicenda, insomma, è al centro del dibattito. Anche televisivo: a Controcorrente, il programma di Rete 4, si parlava proprio di Zaki. E Gianluigi Paragone, ospite in studio, dopo aver fatto i complimenti alla diplomazia italiana ha suggerito al ragazzo di mostrare la dovuta riconoscenza. "Ci si deve infognare sempre nelle solite polemiche. Non vuole prendere il volo di Stato, va bene - ha premesso il giornalista -. Mi auguro che abbia l'accortezza e un po' anche la decenza di capire che, anche se questo è un governo di centrodestra e magari non è il governo dei suoi sogni, comunque gli ha restituito la libertà", ha aggiunto.

E ancora. "Quindi forse un passaggio, un riconoscimento espresso, solido, importante nei confronti del governo, che rappresenta quindi le istituzioni di quel Paese che lo sta ospitando e gli ha restituito la libertà, mi sembra sia da parte di Zaki riconosciuto apertamente", ha chiosato Gianluigi Paragone, picchiando duro contro Zaki.