Gruber, insulti a Meloni e Giambruno: "Parole poco intelligenti, società fallita"

09 settembre 2023 a

a

a

Dopo Elly Schlein è la volta di Lilli Gruber. La conduttrice di Otto e Mezzo, programma in onda su La7, pur di attaccare Giorgia Meloni ha preso di mira il compagno. La sua colpa? Aver consigliato alle donne, visti gli alti episodi di stupro, di evitare di perdere il controllo con alcol e droga. Apriti cielo. "Commentare le parole di Giambruno? - esordisce ospite della Festa de il Fatto Quotidiano -. In generale sono poco intelligenti, ma l’uscita relativa agli stupri è stata intollerabile".

Ecco allora che se la prende con il premier: "Il problema è che da Giorgia Meloni, in conferenza stampa, non è arrivata nessuna parola di empatia nei confronti delle vittime, ubriache o non ubriache che siano". E ancora: "Possiamo pensare che un ragazzo o un uomo possa abusare di una ragazza che, siccome è ubriaca, è meno vittima e lui meno stupratore? È un orrore. Se chi ci governa non denuncia questo orrore, significa che viviamo in una società fallita".

Ma a Gruber non va giù neppure la richiesta del presidente del Consiglio che, in conferenza stampa, invece che parlare dei veri problemi degli italiani è stata incalzata sul compagno. "Ha chiesto ai giornalisti di non farle più domande sul compagno. Ma questo, cara presidente del Consiglio, in una democrazia è impossibile che accada". Poco prima era stata Elly Schlein ad attaccare Giambruno e Meloni. Come se non esistessero altre priorità che parlare delle opinioni di un giornalista, la leader del Pd ha detto: "Ho trovato grave la risposta di Meloni sul compagno Andrea Giambruno, parole pericolose per chi ricopre un incarico istituzionale così alto. Non penso che siano le donne a mettere gli stupratori in condizione di stuprare".