Che Tempo Che Fa, Giuliano Amato sui giudici: "A volte fanno degli errori"

Si parla di giustizia a Che Tempo Che Fa e, in particolare, del braccio di ferro tra governo e toghe. In collegamento con Fabio Fazio nella puntata di domenica 3 dicembre, niente di meno di Giuliano Amato. L'ex giudice della Corte costituzionale esordisce sul Nove con una sorta di ringraziamento: "Che Dio benedica il fatto che noi abbiamo 7/8000 giudici che dipendono soltanto dalla legge e non da altri. Questo è davvero uno dei fattori più essenziali di garanzia di cui abbiamo bisogno".

Eppure non tutti i magistrati agiscono sempre in maniera obiettiva e imparziale: "Poi a volte poi fanno degli errori, a volte se li vanno a cercare gli errori, a volte amano le costruzioni teoriche più che non le prove che provengono dai fatti". Nonostante questo Amato si dice "affezionato al nostro sistema e che abbia bisogno di riforme è ben possibile, ma fondamentalmente le caratteristiche che ha dovrebbero rimanere, secondo me. Giudicatemi anche un conservatore".

Poi, in merito al suo nuovo ruolo di presidente del comitato sull'intelligenza artificiale, spiega: "La commissione di cui faccio parte è stata costituita all'interno del dipartimento per l'editoria si occupa in modo specifico dell'impatto che l'AI, l'intelligenza artificiale, sta avendo e potrà avere sull'attività editoriale, sul lavoro dei giornalisti, sul lavoro di chi scrive libri. Insomma ChatGPT, che tutti sappiamo può scrivere qualunque testo, addirittura nello stile mio o suo, può sostituire i giornalisti? Avremo articoli scritti dall'AI? Scriverà racconti? Che fine fanno i giornalisti? Gli autori dei libri? C'è molto da valutare...".