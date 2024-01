Fedez, i veri azionisti sono mamma e papà: controllano il 90% del suo impero

25 gennaio 2024 a

Dietro a Fedez mamma e papà. La holding Zedef, che controlla tutto il gruppo di società del rapper, è al 90 per cento nelle mani dei suoi genitori. Il 50 per cento, infatti, è della mamma Annamaria Berrinzaghi, un altro 40 del padre Franco Lucia e solo il 10 è intestato a Federico Leonardo Lucia. Partecipazioni svelate da pochissimo, visto che fino allo scorso novembre il 100 per cento del capitale del gruppo che oggi fattura circa 20 milioni di euro era della Carini Fiduciaria. Consulente dietro cui erano "nascosti" i reali azionisti. Poi è arrivata una sostanziale ristrutturazione. Da qui la necessità di rivelare i veri quotisti.

Come ricostruito da ItaliaOggi, la holding ha sciolto anche il legame costruito nel 2020 con Stefano Acherman che aveva investito in una società del gruppo, la "Dream of ordinary madness entertainment" srl. All'epoca Fedez aveva spiegato che dopo avere sciolto il sodalizio con J-Ax si era messo in cerca di "un partner che mi permettesse di evolvere: sono approdato così in Be (società quotata di cui è Ceo Acherman, ndr). Mi sono reso conto subito che eravamo complementari e ora ci stiamo aprendo al mondo della digitalizzazione creativa. Il mondo dei social è più vivo che mai e insieme ad Achermann condivido la versione che da questo punto non si torna più indietro".

Acherman avrebbe dovuto rilevare tutta la società entro il 2027, ma così non è stato. E il 10 novembre scorso il marito di Chiara Ferragni ha acquistato per 800 mila euro la quota del socio nella "Dream". Poi è arrivato lo scandalo che ha travolto l'influencer, il pandoro-gate, e Franco e Annamaria hanno optato per dividersi i compiti: lui amministratore unico della holding di partecipazioni, lei amministratore unico della prima società operativa, la nuova Dream.