Vittorio Cecchi Gori, Valeria Marini: "Sta migliorando, speriamo bene"

"Ho sentito poco fa il medico che lo segue tutti i giorni e mi ha detto che le condizioni di Vittorio stanno migliorando": Valeria Marini lo ha detto all'Adnkronos a proposito del suo ex compagno, Vittorio Cecchi Gori, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per "insufficienza respiratoria". "L'hanno portato in terapia intensiva per questa insufficienza respiratoria e ora è sotto controllo - ha proseguito l'attrice - ma fortunatamente ho sentito il suo medico e mi sembrava più tranquillo, speriamo bene, lui è un uomo forte. Se sarà possibile più tardi lo andrò a trovare".

A confermare la notizia del suo ricovero questa mattina è stato il suo press agent Angelo Perrone durante il programma Storie Italiane su Rai 1: "Nella notte tra lunedì e martedì ha avuto una crisi respiratoria che ha richiesto il ricovero e il trasferimento di reparto ed è stato portato in terapia intensiva. La fortuna era che fosse già ricoverato da lunedì, ma nessuno si aspettava un aggravamento". L'81enne, ex produttore cinematografico nonché ex patron della Fiorentina, era già stato ricoverato nel 2017 per un'ischemia cerebrale. In quell'occasione rimase in ospedale per oltre due mesi.

"Cecchi Gori in terapia intensiva, quadro clinico molto serio": choc in diretta tv

Il malessere sarebbe iniziato lo scorso fine settimana, quando Cecchi Gori avrebbe accusato dei battiti del cuore molto bassi. Di qui la decisione di programmare per lunedì un ricovero per accertamenti. Massimo riserbo da parte del Policlinico, anche se qualche indiscrezione parla di un quadro clinico piuttosto serio, come rivelato dall'inviata di Storie italiane, Giovanna Savini.