Jacobs sbatte contro Fedez: ora l'atleta rischia il processo

Daniela Mastromattei 18 giugno 2024 a

a

a

Fedez non ha un attimo di pace. Mentre continua a bisticciare con l’ex moglie in pieno stile Guerra dei Roses, deve vedersela anche con Marcell Jacobs, che rischia di finire sotto processo per diffamazione aggravata, dopo la querela del rapper milanese. La Procura di Brescia, tramite il sostituto procuratore Giovanni Tedeschi, ha infatti depositato l’avviso di conclusione delle indagini sulla vicenda, e a breve potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio, come riportato dal Corriere della Sera.

La vicenda risale al 2021, l’anno in cui alle Olimpiadi di Tokyo il velocista vinse la medaglia d’oro nei 100 metri e poi nella staffetta azzurra 4 per 100 salendo sul podio dell’atletica leggera mondiale. Quello stesso anno Jacobs, che aveva incaricato di gestire la sua immagine (dal 2018) alla Dome srl, società meneghina amministrata da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez (vizietto di famiglia affidare le aziende alle mamme: così ha fatto di recente anche Chiara Ferragni con l’uscita del super manager Fabio Maria Damato), iniziò ad avere problemi con la società del cantante.

I dissapori tra la Dome (che ha come clienti aziende con marchi importanti)e Jacobs spinsero lo sportivo a chiedere la rescissione del contratto, ma la società rispose con l’avvio di una causa civile contro di lui.

Jacobs, oro e brivido infortunio al traguardo: vince i 100 agli Europei, poi il polpaccio...

Dal civile fu un attimo passare al penale dopo l’intervista del 18 gennaio 2023 che Jacobs rilasciò al quotidiano La Stampa, in cui accusò pubblicamente la società di Fedez di non aver curato nel migliore di modi i suoi interessi. «Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto», dichiarò. «Ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente», aggiunse il centometrista.

La reazione della Dome fu immediata. Attraverso gli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, Marcell Jacobs fu querelato dall’amministratrice Berrinzaghi, da Federico Leonardo Lucia (in arte Fedez) e dalla stessa Dream of Ordinary Madness Entertainment srl per diffamazione aggravata.

Ora la Procura di Brescia, accusando con il sostituto procuratore Giovanni Tedeschi formalmente di diffamazione Jacobs, residente a Desenzano sul Garda (Brescia), ha depositato l’avviso di conclusione delle indagini e il campione che si sta preparando in vista di Parigi, dopo aver conquistato altre due medaglie d’oro agli europei di Roma, rischia il processo.

"Non nel modo migliore". Fedez porta in tribunale Marcell Jacobs

Nel frattempo è giallo sulle condizioni di salute di Fedez che non si è presentato al Tim Summer Hits di Roma. Sui social, come sovente accade, l’assenza di post e storie alimenta il mistero e solleva dubbi. Le prime voci di un ricovero in ospedale, circolate già venerdì, sono state prontamente smentite sia dallo staff del cantante che dall’ospedale San Raffaele di Milano. Nelle ultime ore lo stesso rapper parlando con i familiari e gli amici più stretti al telefono avrebbe azzerato tutte le voci. Insomma godrebbe di ottima salute. Tuttavia, l’assenza prolungata di Fedez dai social continua a tenere banco: in molti ipotizzano che il malore di cui si parla sia dovuto allo stress accumulato in un periodo particolarmente turbolento, segnato dalla separazione da Chiara Ferragni e dalle polemiche legate all’aggressione di Simone Iovino. Nessun commento da parte dell’ex moglie, che sui suoi canali social ha ampiamente documentando con voto e video la sua vacanza a Napoli e Capri con i figli.

Nella sua prima estate senza Fedez, l’influencer è apparsa allegra e spensierata in compagnia di alcuni amici, tra cui il migliore amico di sempre, Angelo Tropea. E ciliegina sulla torta: domenica sera, da Capri l’imprenditrice digitale ha postato su Instagram la foto di un tramonto mozzafiato con una dedica misteriosa: «Vorrei che fossi qui».

Nessun riferimento al destinatario ma il gossip circola: c’è chi pensa sia una dedica ad Andrea Bisciotti, l’ortopedico toscano 31enne, e chi è convinto (i meglio informati) sia destinata a Tony Effe, l’ex amico di Fedez e adesso centro d’interesse dell’imprenditrice digitale. Staremo a vedere.