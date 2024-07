Ilaria Salis, primo selfie da Bruxelles. Si mette male: "Ora preparati"

Nel giorno delle nomine dell'Europarlamento, dall'aula di Bruxellex Ilaria Salis si esibisce nel primo (mezzo) selfie del suo mandato da europarlamentare.

La deputata italiana di Left, eletta tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra, pubblica su X, l'ex Twitter, una foto sorridente corredata da questa didascalia (in inglese): "Bruxelles, questa mattina alla riunione costitutiva della LIBE - Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo. Non vedo l'ora di lottare qui per la causa dei diritti e delle libertà fondamentali, come ho sempre fatto nei movimenti sociali".

E ancora: "Senza fare distinzioni tra cittadini europei e migranti, tra Paesi Ue e Paesi esteri, tra zone di frontiera interne ed esterne. L'antifascismo oggi, in un'epoca di crescente discriminazione alimentata dalla propaganda di destra e dal capitalismo razziale, può solo significare libertà per tutti!".

Nella foto, l'insegnante milanese è abbracciata a Lide, "lo straordinario staff di @Left_EU". Tra i commenti, c'è chi la celebra come "l'europarlamentare migliore dei 76 italiani" e chi, invece, ironicamente o meno fa riferimento ai suoi guai con la giustizia. "Vestito nuovo, è arrivato lo stipendio", scrive un utente mentre un altro, minaccioso, aggiunge: "Si prepari ad avere tutto pignorato".

Brussels, this morning at the constitutive meeting of LIBE - Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European Parliament.



I look forward to fighting for the cause of fundamental rights and freedoms here, as I have always done in social movements.



Without… pic.twitter.com/mFnCyvcWP7